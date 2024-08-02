Cobblers confirm squad numbers for 2024/25 League One season

Cameron McGeehan will wear 18 this seasonplaceholder image
Cobblers have confirmed their squad numbers for 2024/25 new League One season.

Lee Burge will continue to wear the number one shirt with new back-up goalkeeper Nik Tzanev taking 13. Fellow summer signings Tom Eaves (9), James Wilson (11), Matt Dibley-Dias (16), Liam McCarron (17), Cameron McGeehan (18), Jack Baldwin (26) and Callum Morton (39) have also been given their numbers.

In a change from last season, Mitch Pinnock will go from 11 to 10 with Jordan Willis taking the number 6 shirt. The full squad numbers are listed below:

1 Lee Burge

2 Tyler Magloire

3 Aaron McGowan

4 Jack Sowerby

5 Jon Guthrie

6 Jordan Willis

7 Sam Hoskins

8 Ben Fox

9 Tom Eaves

10 Mitch Pinnock

11 James Wilson

13 Nik Tzanev

14 Ali Koiki

16 Matt Dibley-Dias

17 Liam McCarron

18 Cameron McGeehan

20 Harvey Lintott

22 Akin Odimayo

23 Will Hondermarck

25 Josh Tomlinson

26 Jack Baldwin

33 Patrick Brough

36 James Dadge

39 Callum Morton

41 Reuben Wyatt

