Cobblers confirm squad numbers for 2024/25 League One season
Lee Burge will continue to wear the number one shirt with new back-up goalkeeper Nik Tzanev taking 13. Fellow summer signings Tom Eaves (9), James Wilson (11), Matt Dibley-Dias (16), Liam McCarron (17), Cameron McGeehan (18), Jack Baldwin (26) and Callum Morton (39) have also been given their numbers.
In a change from last season, Mitch Pinnock will go from 11 to 10 with Jordan Willis taking the number 6 shirt. The full squad numbers are listed below:
1 Lee Burge
2 Tyler Magloire
3 Aaron McGowan
4 Jack Sowerby
5 Jon Guthrie
6 Jordan Willis
7 Sam Hoskins
8 Ben Fox
9 Tom Eaves
10 Mitch Pinnock
11 James Wilson
13 Nik Tzanev
14 Ali Koiki
16 Matt Dibley-Dias
17 Liam McCarron
18 Cameron McGeehan
20 Harvey Lintott
22 Akin Odimayo
23 Will Hondermarck
25 Josh Tomlinson
26 Jack Baldwin
33 Patrick Brough
36 James Dadge
39 Callum Morton
41 Reuben Wyatt