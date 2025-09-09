Everything you need to about The Amazing Northampton run this weekend including full list of road closures
Starting at the Market Square at 9.30am, the half marathon will take fitness enthusiasts over South Bridge and following the line of the river past Northampton’s three main sporting grounds: Sixfields stadium, Franklin’s Gardens and The County Ground.
The route will also take runners through three parks: The Racecourse, Abington Park and Barnes Meadow, before passing through the university campus. The race finishes back at Market Square, where there will be a race village.
There will be pacers covering times from 1 hour 30 minutes to three hours, in 15 minute intervals. They will be visible by yellow numbers displayed on their front and back. There will also be mile makers up to the finish line.
The event will also see a three person relay, starting at 9.30am, and a three mile race starting at 9.45am.
Four water and aid stations will positioned around the course at three mile intervals, and toilets will be available at mile eight in Abington Park.
All runners will receive a medal and t-shirt.
This year race organisers are also honouring the 350th anniversary of the Great Fire of Northampton.
Road closures
(Timings are based around the quickest time of 1 hour 12 minutes and the slowest of three hours)
- Wood Hill: Closed between 9am and 10am, runners expected between 9.30am and 9.45am
- Bridge Street: Closed between 9am and 10am, runners expected between 9.30am and 9.50am
- London Road (St Leonard’s to South Bridge): Closed between 9.30am and 9.45am, runners expected between 9.33am and 9.40am
- St Leonard’s Road: Closed between 9.30am and 9.50am, runners expected between 9.35am and 9.45am
- Main Road: Closed between 9.30am and 9.55am, runners expected between 9.36am and 9.50am
- Ringway: Closed between 9.30am and 10am, runners expected between 9.38am to 9.55am
- Walter Tull Way: Closed between 9am and 10.30am, runners expected between 9.48am and 10.18am
- Weedon Road: Closed between 9.30am and 10.30am, runners expected between 9.50am and 10.20am
- Ross Road: Closed between 9.30am and 10.30am, runners expected between 9.51am and 10.25am
- Spencer Bridge Road: Closed between 9.30am and 10.50am, runners expected between 9.55am and 10.42am
- Grafton Street: Closed between 9.30am and 10.50am, runners expected between 9.58am and 10.46am
- Barrack Road: Closed between 9.30am and 10.50am, runners expected between 10am and 10.48am
- Kettering Road: Closed between 10am and 11.10am, runners expected between 10.08 and 11.07am
- Abington Avenue: Closed between 10am and 11.20am, runners expected between 10.09 and 11.13am
- Clarke Road: Closed between 10am and 11.20am, runners expected between 10.11am and 11.15am
- Adnit Road: Closed between 10am and 11.20am, runners expected between 10.12am and 11.15am
- Wantage Road: Closed between 10am and 11.20am, runners expected between 10.12am and 11.17am
- Wellingborough Road: Closed between 10am and 11.20am, runners expected between 10.13am and 11.19am
- Park Avenue South: Closed between 10am and 11.35am, runners expected between 10.16am and 11.31am
- Rushmere Road: Closed between 10am and 11.40am, runners expected between 10.18am and 11.38am
- Nunn Mills Road: Closed between 9.45am and 12pm, runners expected between 10.30am and 11.59am (including three mile race)
- Cattle Market Road: Closed between 9.30am and 12.30pm, runners expected between 10.36am and 12.17pm
- Victoria Gardens: Closed between 9.30am and 12.30pm, runners expected between 10.37am and 12.19pm
- St Johns Street: Closed between 9.30am and 12.30pm, runners expected between 10.38am and 12.19pm
- Guildhall Road: Closed between 9.30am and 12.30pm, runners expected between 10.38am and 12.21pm
- Derngate: Closed between 9.30am and 12.30pm, runners expected between 10.39am and 12.25pm
- Spring Gardens: Closed between 9.30am and 12.30pm, runners expected between 10.40am and 12.26pm
- St Giles Terrace: Closed between 9.30am and 12.30pm, runners expected between 10.40am and 12.27pm
- Abington Street: Closed for the duration, runners expected between 10.41am and 12.30pm